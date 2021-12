Tre vittorie in fila: due in campionato, una in Champions League e la Juve rialza la testa. I bianconeri battono il Malmö e vincono il girone di Champions League, passando agli ottavi come testa di serie. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:Si muove e si propone molto, senza però inquadrare mai il guizzo risolutore. La serata è tra quelle che ispirano meno, ma anche la Joya non riesce ad andare oltre un’andatura a scartamento ridotto.Dentro per un esperimento di doppio attaccante vero con Kean. Si fa vedere più in appoggio che alla conclusione, come quando libera il compagno solo davanti a Diawara, per una conclusione ribattuta.Dal Corriere dello Sport:- Solo un tempo per la Joya che spazia su tutto il fronte offensivo per cercare la giocata. Non stava benissimo, fa staffetta con Morata.- Non riesce a trovare il gol scacciapensieri ma piace nel lavoro per i compagni. Mette due volte Kean davanti alla porta.Dalla Gazzetta dello Sport:- Gioca solo un tempo un po' perché Allegri vuole farlo riposare e un po' perché Paulo non si sente in gran forma. Un tunnel, qualche buona idea ma non è una delle sue serate migliori.Si vede che il battibecco con Allegri gli ha fatto bene: entra a inizio ripresa con la testa giusta, creando tre occasioni da gol. Abbastanza intraprendente.