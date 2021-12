Tre vittorie in fila: due in campionato, una in Champions League e la Juve rialza la testa. I bianconeri battono il Malmö e vincono il girone di Champions League, passando agli ottavi come testa di serie. Ecco i voti ai singoli e le relative pagelle, apparse sui principali quotidiani sportivi nazionali:Da Tuttosport:- Non ha la squadra al completo, prova diverse alternative come uomini e come assetto tattico in una partita dai ritmi bassi. L’atteggiamento è quello giusto, con l’impegno fino all’ultimo minuto. Resta l’atavica difficoltà nel trovare la via del gol.Dal Corriere dello Sport:- La Juve fa il suo dovere, continua a vincere e festeggia il regalo dello Zenit che la riporta al primo posto. Resta il problema del gol.Dalla Gazzetta dello Sport:All. Allegri 6.5 - Ha tante assenze e di conseguenza fa quello che può. Fa bene a fidarsi del giovane De Winter e la squadra, pur non brillando, dimostra di saper cambiar pelle.