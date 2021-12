Domani sarà vigilia di Champions League per ladi Massimiliano, attesa dall'ultimo impegno del girone H in casa contro gli svedesi del Malm​ö. I bianconeri, già qualificati, si giocheranno a distanza il primato del girone con il Chelsea: le due squadre sono attualmente a pari punti, ma gli inglesi sono avanti per effetto del 4-0 di Stamford Bridge. La Juventus dovrà dunque ottenere un risultato migliore rispetto agli uomini di Tuchel.L'allenamento è previsto domani alle 12.15 presso il JTC della Continassa, con i primi 15' aperti ai media. Al termine, alle 14.30, parleranno Allegri e un giocatore in conferenza stampa. Alle 18.15 si terrà invece la conferenza stampa dell'allenatore del Malmö, Tomasson, e di un giocatore, presso l'Allianz Stadium.