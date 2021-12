Non è un paragone, ci https://t.co/3BGp5NZesv il cross/assist di sinistro di @fbernardeschi per il gol di #Kean mi ha ricordato quelli speculari di esterno destro dell’indimenticabile e immenso #Johan Cruijff — bruno longhi (@brunolonghi7) December 8, 2021

Non è passato inosservato lo splendido assist di esterno sinistro con cui ieri sera, nella sfida dicontro il, Federicoha servito a Moiseil pallone per il gol dell'1 a 0, che si sarebbe poi rivelato decisivo per la vittoria finale della Juventus. E sui social c'è anche chi azzarda un paragone con una leggenda, nientedimeno che Johan. È il giornalista Bruno, che su Twitter scrive così: "Non è un paragone, ci mancherebbe. Ma il cross/assist di sinistro di Bernardeschi per il gol di Kean mi ha ricordato quelli speculari di esterno destro dell'indimenticabile e immenso Johan Cruijff".