Vigilia di Juventus-Malmö: parla Massimilianoin conferenza stampa."Giocherà Perin in porta, Rabiot che è qui, rientra Rugani e poi Alex Sandro. Kean ha preso un colpo domenica nella partita. De Sciglio è rientrato e spero di dargli minutaggio. Qualcuno riposerà e altri giocheranno. Domani partita da vincere, bisogna finire nel migliore dei modi. Per prepararsi al meglio verso Venezia"."Stamattina operato, tutto a posto. Dovremo averlo a disposizione lunedì prossimo"."De Winter e Miretti con me, Soulé è da 1 anno e mezzo e non può giocare. Vedremo se dare minutaggio. C'è chi lo merita, stanno facendo bene"."Sta bene e c'è l'ipotesi che possa giocare. Domani valuteremo Kean, con fuori Kulusevski abbiamo solo Bernardeschi e non abbiamo esterni di ruolo e vedremo con quanti centrocampisti"."Paulo sta bene, domani sarà a disposizione e giocherà. Non ha bisogno di riposare. E' stato fuori a lungo, ha bisogno di giocare"."Sta bene, i difensori stanno bene come tutta la squadra. Domani potrà essere della partita"."Kulusevski? Del mercato non parlo, dispiace che non sia a disposizione ma dovevamo intervenire altrimenti le cose sarebbero peggiorate in avanti. Abbiamo deciso di fermarlo e sarà a disposizione dalla prossima settimana"."Siamo più ordinati. Ci dividiamo meglio per il campo. Non è detto che continueremo così, dipende dalla disponibilità dei giocatori. Domani non abbiamo esterni di ruolo, bisogna fare di necessità virtù. Vedremo domani poi da giovedì penseremo alle ultime di campionato"."Quando si vince si sta meglio, ci alleniamo meglio, siamo più sereni. Giochiamo e ci alleniamo per vincere le partite. E quando vinciamo le partite, ti dà serenità nel prosieguo del lavoro. E' la cosa più importante"."Di quest'edizione? Il Liverpool, il Bayern, il Manchester City, il Real Madrid. Le 4 favorite sono queste più il Psg. 5-6 squadre che sono sopra al livello delle altre"."Domani nevicherà, non è che ci tirano le bombe. Giocheremo anche sotto la neve. L'importante è giocare bene e vincere, sennò corriamo lo stesso e andiamo incontro a infortuni. Domani dev'essere una bella partita, una bella sera e dovrà arrivare una bella vittoria":"Facciamo un passo alla volta. In campionato siamo in ritardo, le prime 4 stanno viaggiando a una media impressionante. Dovremo cercare di fare altre vittorie, darebbero autostima. E poi vediamo. Ora siamo indietro. Dobbiamo vincere più partite possibili, sperando che quelle davanti possano sbagliare. Al momento non sbagliano"."Non so se possiamo fare meglio, so per certo che dobbiamo creare i presupposti per fare meglio. Bisogna arrivare con tutti a disposizione. Finiamo questo turno, penseremo al campionato per un paio di mesi e ci ritufferemo nella Champions. Vedremo chi ci tocca e poi giocheremo. A parte Bayern, City e Liverpool, le tre candidate con Real e Psg a vincere, sono le prime in classifica. Poi ci vuole fortuna. Magari arrivi primo e prendi il Psg. Ci sono troppe combinazioni. Importante aver passato il turno, poi vedremo".