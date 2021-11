A partire dall'inizio del 2017 Duván Zapata è il giocatore che ha realizzato più gol contro la Juventus (8 in 11 sfide) in tutte le competizioni. Potenza.Questo dato OPTA è eloquente su quanto si esalti il centravanti colombiano quando affronta i bianconeri. Se n'è parlato prima del match di stasera (Zapata ha ringraziato Bonucci per averlo definito l'attaccante più difficile da marcare in Serie A) e poi lui stesso ha deciso la gara segnando l'1-0 nel primo tempo. Un cecchino contro la Juve.