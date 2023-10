Una "maledizione"? Forse no, ma ladi Serie A non rievoca ricordi particolarmente felici alla: la squadra bianconera, infatti, non conquista l’intera posta in palio in occasione di questo turno di campionato, che arriverà nel prossimo fine settimana, dalla stagione 2017-2018. Allora fu un 6-2 sul campo dell’Udinese. Successivamente quattro pareggi (fra l’altro tutti con il risultato di 1-1, contro Genoa, Lecce, Benevento, Inter) e una sconfitta. Quest'ultima è arrivata poco più di un anno fa, l'8 ottobre 2022: 0-2, tra l'altro proprio contro ila San Siro, nello stadio che ospiterà anche il big match di domenica.