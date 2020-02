La Juventus è uscita sconfitta da tre delle ultime cinque gare esterne di campionato (2V) e in particolare nelle due più recenti; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno perso almeno tre trasferte di fila in Serie A è stata nell’aprile 2010, con Alberto Zaccheroni. Da una parte la SPAL è la squadra che ha centrato meno volte lo specchio in questo campionato (83), dall’altra solo l’Atalanta (188) conta più tiri in porta della Juventus (154).