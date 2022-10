La sfida contro ilI bianconeri arrivano da due vittorie consecutive ma con avversari abbordabili e mostrando comunque alcune fragilità, in particolare nel match vinto contro il Maccabi Haifa.quando la Juve sarà impegnata a San Siro contro i campioni d'Italia e in uno stadio che sarà tutto esaurito. In particolare, la Vecchia Signora avrà il compito di sfatare due tabù.Il secondo, più ampio e ancora più significativo, quello legato agli scontri diretti o in generale ai big match."Non abbiamo ancora vinto, speriamo sia domani la prima volta. Ce lo auguriamo tutti, siamo pronti a giocare questa partita ed è anche bella da giocare", così ha risposto Allegri sulla mancanza di risultati fuori dall'Allianz Stadium. Se la partenza non è stata delle migliori,Una tendenza che la Juventus è chiamata a invertire perché i prossimi tre impegni (Milan, Maccabi Haifa, Torino) saranno tutti in trasferta e andando ancora più avanti con il calendario, i bianconeri giocheranno solamente una volta in casa nelle prossime sei partite. Non solo mancanza di risultati ma anche le peggiori prestazioni dell'anno fuori casa, come quelle con Sampdoria, Fiorentina e Monza.L'ultima e unica vittoria contro le big da quando è tornato Allegri, sia in campionato che in Champions League,Un'eternità da quel giorno e nessun'altra gioia nelle partite contro le grandi (escludendo Lazio e Roma)., le prime tre in classifica. La Juve ha ricominciato da dove aveva lasciato quest'anno,Manca da troppo tempo una vittoria di questo tipo e non c'è miglior occasione di quella contro il Milan.