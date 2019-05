Your browser does not support iframes.

Christian Makoun, giovane centrocampista della Juventus Primavera, chiude la stagione 2018/19 con una marcatura nell'inutile 4-0 rifilato al Napoli nell'ultima giornata di campionato (i bianconeri non disputeranno i playoff). Il gol è tutto sommato una rarità per il venezuelano classe 2000, arrivato in prestito dallo Zamora la scorsa estate e convocato in qualche occasione anche nell'Under 23 di Zironelli, con il compito di adattarsi anche da difensore centrale all'occorrenza: tre reti in 20 presenze è comunque un discreto bottino. In attesa di conoscere il suo futuro, Christian si appresta a tornare in patria, dove lo attende la bella fidanzata Fabiana Bullones Mora: dopo tutti questi mesi di lontananza, ne avranno da raccontarsi…