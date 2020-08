L'ex tecnico della Juve Gigi Maifredi parla a Radio Sportiva della scelta della Juve di puntare su Pirlo per la panchina: "Avendo fatto una scelta così clamorosa, credo che la società essendo quotata in Borsa abbia fatto le sue ricerche, parlando coi senatori, che vorrebbero avere una continuità in dirigenza, non credo giocheranno contro un loro ex compagno. La differenza tra azzardo e grande intuizione lo dirà il tempo. E' una cosa atipica soprattutto in Italia. Non avendo in mano qualcuno che potesse rimpiazzare Sarri, hanno scelto qualcuno tipo Guardiola e Cruijff, credo che neanche lui avesse mai allenato. La Juve ha fatto scelte particolari, l'addio di Conte è dipeso da Conte che ha voluto mettere sul campo la sua forza. Allegri ha fatto 5 anni, e dopo 5 anni un allenatore anche se vince lo devi cambiare perché si inserisce nel tessuto della società e cambia la sua forza. Sarri pensavano potesse cambiare come fatto a Napoli ma la Juve è formata da 30 top player, a Napoli i giocatori pendevano dalle sue labbra, alla Juve no. In questa era ogni giocatori è una società che lavora per sé stesso. Dovrà essere bravo Andrea a far capire che la coesione calcistica è fondamentale".