, giocava con lo scudetto sul petto e, oggi come allora raccolse due punti in quattro partite contro Mantova, Atalanta, Padova e Lecco. Due di queste retrocessero a fine anno, quindi stavolta c’è qualche attenuante in più viste le sfide con Napoli e Milan. Il 1961 fu un anno tormentato, con una striscia conclusiva di 7 sconfitte, tuttora record negativo, e unche rappresenta il peggior piazzamento di sempre.E le altre volte? Nel, la Juve si sbloccò alla quinta con un 5-1 all’Atalanta aperto da Borel e arrivò 3ª dietro il Grande Torino. Nel, arrivò a 7 partite senza vincere: era la “Juve dei puppanti”, chiamata così per i tanti giovani lanciati dall’allenatore Puppo, con Umberto Agnelli, appena ventunenne, insediatosi dopo la striscia negativa iniziale. Finì con un 9° posto.