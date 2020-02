Lo scudetto della Juventus si può giocare a 1.75, da inizio stagione la quota del tricolore bianconero non è mai stata così alta. Altro segnale che la squadra di Maurizio Sarri non sta vivendo un gran periodo, e con la sconfitta di Verona e la vittoria dell'Inter nel derby è stata raggiunta da Conte al primo posto in classifica. Se la quota della Juve è salita da 1.50 a 1.75, quella dei nerazzurri è scesa da 4.00 a 3.00 così come quella della Lazio, che da 6.00 è passata a 5.50. La Juve rimane comunque la favorita e il 55% degli scommettitori puntato sul tricolore bianconero, che sarebbe il nono consecutivo. A riportare i dati è Agipronews.