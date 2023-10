I tifosi sono stanchi, non potrebbe essere altrimenti. Nemmeno il tempo di archiviare la più difficile stagione post-Calciopoli che in casa Juve non smettono di fioccare casi più o meno gravi che con il campo continuano a centrare ben poco. Il tormentone degli ultimi giorni è ovviamente quello legato al nome di Nicolò Fagioli, una vicenda particolarmente delicata a livello personale ben oltre le indagini portate avanti dalla Procura di Torino o dal fascicolo aperto dalla Procura Federale: la Juve in tal senso ha detto la sua chiaramente, con una nota ufficiale pubblicata venerdì scorso. “In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione Juventus FC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della Figc”, questo il testo del comunicato dal club bianconero. Non c'è però solo il caso Fagioli in ballo, sono queste settimane delicate anche su ben altri fronti.Scopri tutto in gallery