“Abbiamo preso tante reti ma abbiamo anche avuto tanti rigori contro: non è un numero Che solitamente subiscono le grandi squadre. E’ vero che è cresciuto per tutti, è record di tutti i tempi, però per noi percentualmente è salito di più”. Così Maurizio Sarri, dopo Udine, giustificava i tanti gol presi dalla Juve. I bianconeri sono secondi, con 11 rigori contro, dopo il Lecce, mentre sono quarti per penalty a favore, con. 13. E’ la prima volta nelle ultime 14 stagioni che la Juve supera la soglia dei 10 rigori contro. Negli ultimi 8 anni non era mai andata oltre quota 5.