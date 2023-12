Dopo il tracollo con il Sassuolo, la Juventus ha ottenuto 8 vittorie e 2 pareggi senza mai neanche per un secondo andare sotto nel punteggio. In nove di queste circostanze è passata in vantaggio e si è fatta recuperare solo contro l'Inter. Un dato molto importante che permette alla squadra di Allegri di gestire il risultato e sfruttare la grande fase difensiva.