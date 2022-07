Il Chelsea non si spaventa davanti alla super richiesta della Juve per De Ligt. Di per sé, due buone notizie, e per tutti. L'obiettivo dei bianconeri è infatti quello di evitare un braccio di ferro, un 'Ronaldo bis' che possa poi andare a colpire la squadra in qualche modo. Dunque, c'è un prezzo ed è stato fatto a tutte le contendenti: per 110 milioni di euro, l'affare si fa. Eccome. L'ADDIO DI MDL - Al momento, il Chelsea aspetta di riformulare la propria proposta, dopo la prima da 50 milioni più Werner o Pulisic. Sarà una cessione, come racconta Tuttosport, simil Zidane: si partirà da lì per poi riformulare tutto il mercato. Ecco, ora tutti aspettano questa proposta, che potrebbe arrivare anche a inizio settimana. E se non sarà del Chelsea, sullo sfondo ci sono anche Manchester City e Manchester United, con Ten Hag che spinge per avere il suo vecchio capitano ai tempi dell'Ajax. La Juve non si è rassegnata sul rinnovo, ma sa benissimo come conti questo momento: se non ci sono le basi per proseguire, tanto vale farsi pagare. E farsi pagare bene. Un altro De Ligt non c'è, ma si può trovare comunque una soluzione per aiutare la Juve a venir fuori dai problemi difensivi.