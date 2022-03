Sono ormai trascorse 28 giornate di campionato e la Juve di Allegri non ha ancora vinto una partita con più di due gol di scarto. Lo riporta Giuseppe Pastore su Twitter, dopo l'ennesimo match - quello di questa sera contro lo Spezia - in cui i bianconeri hanno conquistato i tre punti "di corto muso", ottenendo il successo per 1 a 0. Un en plein stagionale di gare chiuse con questo scarto di reti "limitato" non succede dal 1968-69.