. Non solo dal punto di vista del risultato, ma anche dell’atteggiamento: e la sensazione diventa certezza, perché confortata daiIl modulo è cambiato nelle intenzioni e nei movimenti, perché Allegri si è affidato ai suoi due centrali di centrocampo più dinamici,, ma soprattutto a due esterni di ruolo,, senza adattare altri. Con loro, il 4-4-2 visto ieri sera contro i russi ha ricordato, almeno tatticamente e in fase offensiva,Pressione più alta, maggior possesso palla, più tiri in porta. I numeri, sintetizzati dalla Gazzetta dello Sport, sono eloquenti. Per esempio,(presenza nella metà campo avversaria). Col Chelsea, per dare un’idea, si era fermata al 26%. E ancora, il%: solo contro Spezia (60,2%) e Malmö (60,3%) ha fatto meglio in stagione. Col Chelsea, il 26,9%.Prima della partita con lo Zenit, a questa Juventus si rimproverava la scarsa capacità di creare occasioni da gol. Contro i russi sono arrivati, di cui: numeri mai visti, in stagione. Fino ad ora, nelle 11 partite di Serie A, la Juve (secondo i dati della Lega Serie A) ha calciato 149 volte, di cui 48 in porta, a fronte di 15 gol: una media di. E con lo Zenit, infatti, ne sono arrivate 4.In Champions League, la Juventus ha vinto 4 partite. Le stesse che ha vinto in Serie A, ma in 11 uscite. La differenza, adesso, la potrà fare la consapevolezza post Zenit, potrebbe portare a una piccola rivoluzione: giocare un calcio “” anche in A, per dare una svolta alla stagione. E per farsi trovare pronti anche nelle fasi successive della Champions, quelle a eliminazione diretta. Perché lì, la Juventus, è già sicura di esserci.