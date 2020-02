Mai così pochi bomber in campionato. Come scrive Il Corriere dello Sport, la Juventus è andata in gol con soli 11 giocatori fino a questo punto della stagione. Quattro in meno rispetto ad un anno fa quando, arrivati a febbraio, erano stati 15 i calciatori a segno. Un numero così basso di marcatori non si registrava dalla stagione 2007-08 quando furono 10 i calciatori della Juve a centrare il bersaglio grosso. Poi sono stati sempre di più: 12 nel 2010-11, 2012-13, 2014-15 e 2015-16(, 13 nel 2011-12, 2016-17 e 2017-18, 14 nel 2008-09, 2009-10 e 2013-14.