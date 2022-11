è riuscita ad entrare in Europa League arrivando terza nel girone ma l'edizione attuale dellaMai infatti la Juve aveva perso cinque partite su sei nel girone, ottenendo quindi solo tre punti. In più, ad evidenziare i problemi emersi in Champions, c'è il numero delle reti concesse agli avversari. Sono ben 13 per una media quindi superiore a due gol a partita subiti. Un'enormità soprattutto in confronto al rendimento difensivo mostrato in campionato, con solo sette gol concessi in 12 partite.