Sette gol. Sette come Cristiano, solo che è il totale di Paulo Dybala e Alvaro Morata in campionato. Poco, pochissimo, in quindici partite che hanno svelato le difficoltà offensive della Juventus.E' il peggior dato della Serie A, escludendo la Salernitana, che è ferma a 5. Era dal 1988-89 che la Juve non faceva così poche reti in casa: c'era Zoff in panchina.Come uscirne? Coi singoli. Ricorda Gazzetta: c'era Altobelli - l'ultimo Altobelli - oltre trent'anni fa, c'erano Zavarov e Laudrup, oltre a Rui Barros. Dybala e Morata hanno la qualità per uscire da questo momento. E poi se vincere aiuta a vincere, far gol aiuta a farne ancora altri, senza sbilanciarsi. Lo spagnolo è stato a lungo in crisi, ma il gol di Salerno può avergli dato una mano; Dybala - anche lui in gol - è un giocatore speciale e l'ha confermato. Quando hanno giocato in coppia, hanno fatto 8 gol. Per ora.