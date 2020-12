Alti e bassi in questo avvio di stagione per la nuova Juve di Andrea Pirlo, che nelle prime 12 gare di campionato ne ha pareggiate la metà. Un dato che preoccupa la società, perché come riporta Opta "era dal 1984/85 che la Juventus non pareggiava almeno sei delle prime 12 giornate di campionato (in quel torneo chiuse al sesto posto)". Da trentasei anni i bianconeri non partivano così male, ora serve una svolta per evitare un'altra stagione negativa e un altro sesto posto.