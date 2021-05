La pesante sconfitta contro il Milan è stata un po’ come il colpo finale, che tramortisce a lascia senza fiato. Le speranze di acciuffare un posto in Champions sono aggrappate ad filo, in una stagione che ha fatto registrare record negativi per la Juventus. Stando a quanto riporta Sky Sport, la squadra di Pirlo è attualmente al 5° posto, con 20 vittorie, 6 sconfitte e 69 punti. Mai così male, per ogni voce, negli ultimi 10 anni dopo 35 giornate.