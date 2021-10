Sono ancora molteplici i problemi che affliggono la Juventus e che sono emersi prepotentemente nella gara contro il Sassuolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport:"Il dato peggiore riguarda proprio il reparto più curato da Allegri: 13 reti subite è la peggiore prestazione dal 1988-89. Tutto questo nonostante Chiellini, Bonucci e De Ligt, il terzetto difensivo che chiunque vorrebbe avere. Max per ora ha accantonato l’idea di schierarli tutti insieme perché De Ligt fatica ad adattarsi a destra e ha sacrificato il gioco alla ricerca dell’equilibrio, scegliendo un 4-4-2 con Rabiot esterno. Tutto questo però finora non ha pagato."