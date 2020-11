5 - Era dal 2001/02 che la Juventus non pareggiava almeno cinque delle prime nove giornate di Serie A (in quel caso tre vittorie, cinque pareggi e una sconfitta). Freno.#BeneventoJuve pic.twitter.com/6FED14Pwra — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 28, 2020

La Juventus di Andrea Pirlo continua a non ingranare. L'1-1 di Benevento ha fatto storcere il naso a molti e in più arriva anche una statistica che evidenzia un avvio di stagione difficile per il nuovo allenatore bianconero. Secondo quanto riporta Opta,(in quel caso tre vittorie, cinque pareggi e una sconfitta).