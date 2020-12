Il ko con la Fiorentina fa ancora male alla Juventus, che ieri sera ha perso 0-3 in una partita da dimenticare dal primo all'ultimo minuto: autogol, errori dell'arbitro e una prestazione negativa che va cancellata immediatamente per mettersi alle spalle un 2020 complicatissimo. La sconfitta di ieri ha segnato anche un record negativo per la Juventus: è la prima volta infatti che i bianconeri perdono all'Allianz Stadium con uno scarto di tre gol. Un altro dato negativo in una giornata che nenche il più pessimista dei tifosi avrebbe immaginato così storta.