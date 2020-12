Una Juventus vincente e convincente al Tardini, che ha portato a casa tre punti d’oro grazie al poker rifilato al Parma. Solo note positive, come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, facendo riaffiorare il confronto con Sarri. Passaggio che sta animando il popolo di Twitter: “Ma è indiscutibile che, pur otto punti sotto rispetto alla micro-era Sarri, è un’altra Juve. Che si diverte, fa circolare velocissima la palla, non si sfianca in palleggi orizzontali, non dà un punto di riferimento scambiando continuamente le posizioni. È bella, sfrontata, leggera. E soprattutto sembra aver ritrovato il Ronaldo di Madrid. Quello visto a corrente alternata con Allegri e quasi mai l’anno scorso, quando l’insistenza sulla fascia, quasi a rimarcare l’opposizione alla “proposta indecente” di Sarri, aveva trasformato quella Juve in una squadra senza centravanti. Questa Juve di “9” ne ha parecchi: non solo CR7 e Morata, ma tutti quelli che arrivano al tiro. E si vede”.



