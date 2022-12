. Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, sottolineando la capacità di Massimilianodi convertire in positivo l'energia negativa, dando il meglio proprio quando le difficoltà iniziano a farsi pesanti. Lo si è visto nella stagione 2015-16 con la maxi rimonta scudetto, lo si è visto prima della sosta con lache, quando sembrava tutto compromesso, è riuscita a riportarsi ai primi posti della classifica, e lo si è visto ancora sabato a Londra, nell'amichevole di lusso contro l'che non ha regalato punti ma quantomeno una buona dose di autostima.E questa volta, poi, di energia negativa da scacciare ce n'era parecchia, considerando tutto ciò che è successo durante la sosta con tanto di dimissioni in massa del CdA a partire dal presidente Andrea. In casi come questi il tecnico - scrive TS - procede con la tecnica dell': da grandissimo gestore di campioni qual è punta a cementare l'amicizia tra i calciatori facendo capire loro quanto, all'esterno, sperino e puntino su una disfatta. Ed eccolo qua il microchip in grado di invertire, appunto, il polo delle energie. Allegri è un mago in questo, e verosimilmente userà taleanche nelle due settimane e poco più che restano prima della ripresa del campionato. Se il suo "piano" funzionerà, ciò che avverrà in campo potrebbe risultare l'opposto di ciò che succederà intorno alla squadra.