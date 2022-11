Dal sito dellaIl 6 novembre l’Allianz Stadium si accenderà per una sfida sempre ricca di grande fascino: Juventus – Inter.In occasione del match contro i nerazzurri, i bianconeri indosseranno una maglia speciale, che celebra il lancio della nuovissima JEEP Avenger, il nuovo modello di auto, 100% elettrico, presentato recentemente al salone di Parigi: infatti sulle divise della Juventus campeggerà la scritta “JEEP Avenger”.La patch ”Avenger” accompagnerà l’iconico marchio Jeep che dall’inizio di questa stagione sfoggia saette inedite che sottolineano il percorso del brand verso l’elettrificazione e la sua evoluzione verso una mobilità sostenibile. La patch sarà applicabile gratuitamente a partire da oggi, 4 novembre, alla maglia Home 2022/23 (Replica e Authentic) sia sullo store ufficiale Juventus che negli store fisici dell’Allianz Stadium fino a esaurimento scorte (acquista ora sullo store).Juventus e Jeep proseguono la loro partnership, nata nella stagione 2012-2013, all’insegna di valori simili come autenticità e passione e sono fianco a fianco anche in questa importante fase evolutiva. La nuova Jeep Avenger rappresenta un ulteriore, importante, passo sulla strada della mobilità sostenibile e combina dimensioni compatte, interni spaziosi e tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza di guida connessa e una ricarica senza stress.