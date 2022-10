In concomitanza con il prossimo turno di campionato Juventus scende in prima linea facendosi promotrice di un’iniziativa a supporto della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sensibilizzare e sostenere la prevenzione.Entrando più nello specifico: ottobre è il mese in cui è ancora più forte e massiccia a livello globale la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e in tal senso la Prima Squadra maschile, la Juventus Women e la Juventus Next Gen, nelle loro rispettive partite casalinghe, scenderanno in campo con il third kit, dove il rosa è il colore predominante.Inoltre, per ognuna delle tre squadre citate, 5 maglie verranno autografate e poi donate alla Fondazione che le userà per successive aste e raccolte fondi, la prima delle quali è prevista nella giornata di martedì 4 ottobre in occasione della Pro Am della Speranza che si terrà al Royal Park “I Roveri”.