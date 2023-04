Avanti tutta., obiettivo del board bianconero per andare a rinforzare l’area sport dellain vista del mercato estivo e della prossima stagione. Più difficile, invece, che si possa scegliere di procrastinare, andando avanti per almeno un’altra stagione con una soluzione interna, magari la promozione di GiovannidallaSecondo quanto riporta Calciomercato.com, il nome in pole position era e resta quello di Cristiano, tra i maggiori artefici - insieme ai suoi collaboratori -, dello scudetto del. Adesso, per lui e tutti i tifosi azzurri, è il momento della festa, poi si dovrà necessariamente pensare al futuro, alle avances che arrivano da Torino e a quell’anno di contratto che ancora lo lega al club di De Laurentiis.Giuntoli è il primo nome della lista anche per Tuttosport. Il quotidiano torinese, però, aggiunge: “Domani non è solo il grande giorno del Napoli, ma anche quello di Bologna-Juventus. E il direttore tecnico rossoblù Giovannigià un anno fa aveva parlato con l’allora dirigenza juventina: non se ne era poi fatto nulla, perché l’ex dirigente dell’Atalanta aveva deciso di abbracciare il progetto del club di Saputo, sulla via Emilia. Ma la strada per Torino potrebbe anche riaprirsi in questa finestra”. Intanto, sullo sfondo, resistono anche i nomi didel Milan edel Sassuolo.