Italia-America, l'asse internazionale si colora di bianconero. Dopo l'arrivo del texano Weston McKennie - preso dallo Schalke ma cresciuto in America - i bianconeri ci hanno preso gusto: è in chiusura infatti l'operazione Bryan Reynolds, che porterà il terzino classe 2001 dei Dallas in Italia con la Juve che lo 'parcheggerà' al Benevento; ma i bianconeri stanno preparando altri due affari made in Usa: nel mirino infatti ci sono Julian Araujo, terzino destro classe 2001 dei Los Angeles Galaxy, e Caden Clark, trequartista classe 2003 del New York Red Bull.