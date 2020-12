4









La scoperta dell'America(no) è stata così emozionante da approfondire l'intuizione. Ecco, si può dire: mesi dopo, neanche tanti, Weston McKennie è stato probabilmente il miglior acquisto bianconero, subito dopo il ritorno di Alvaro Morata. Come lo spagnolo, però, l'ex Schalke 04 ha saputo cambiare la versione del reparto di mezzo della Juventus. E' stato veloce nell'inserirsi e soprattutto prezioso nel fornire nuove soluzioni ai bianconeri: come racconta Tuttosport, del resto, è "un esemplare unico" nella rosa di Pirlo.



MADE IN USA - Insomma, certe doti nascono pure oltreoceano. E l'ha ben capito la Juventus, che non ha intenzione di fermarsi qui per quanto riguarda il mercato "nord americano". Per TS, ci sono più di un paio di nomi nel mirino. Li trovate tutti nella gallery dedicata...