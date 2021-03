Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola molto spazio dedicato all'Europa League, con la qualificazione della Roma ai quarti e l'eliminazione del Milan per un gol di Paul Pogba. "La Roma, Italia" titola il Corriere dello Sport: "Milan eliminato dallo United, solo i giallorossi in Europa". Tuttosport apre con due uomini mercato in chiave Juventus: "Made in Italy" è il titolo a sei colonne. "La Juve al lavoro sul mercato per allargare la base italiana della rosa: nuovi contatti per Locatelli ed Emerson. Intrigo Kean, sotto osservazione Jorginho. Occhio a Zaniolo". In taglio alto spazio dedicato all'Europa League: "Il Diavolo è Pogba. Roma, sei l'Italia".