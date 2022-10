I tifosi credenti delche domani saranno a Torino per assistere alla sfida dicontro laarriveranno all'Allianz Stadium scortati. Il motivo è legato allo, la festività ebraica che si celebra tra oggi e domani nel ricordo del giorno in cui Mosè scese dal Monte Sinai con le Tavole della Legge e venne accettato il pentimento del popolo. La fine del periodo di riposo, digiuno e penitenza scatterà intorno alle 19.30 di mercoledì, ragione per cui il presidente della Federcalcio israeliana Orenaveva deciso di intercedere personalmente presso laper far sì che il match non si giocasse di martedì, consentendo così ai tifosi di recarsi allo stadio. Tra preghiera e astensione dal cibo, però, c'è anche chi protesta: come racconta Tuttosport, infatti, domani alle 18.00 al capolinea dela Torino è previsto un raduno di contestatori del Maccabi Haifa.