Mancano poche ore al fischio di inizio della sfida di Champions tra Juventus e Maccabi Haifa, con i bianconeri che sono costretti a vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. Scelte forzate per Allegri che, oltre ai gia noti Pogba e Chiesa dovrà 'fare a meno' anche di Milik. Il polacco in realtà è tra i convocati, ma si accomoderà in panchina per salvaguardarsi in vista del big match di sabato contro il Milan.