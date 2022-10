Il Cavallo Pazzo che corre, che salta, che soprattutto determina. Laresta in corsae la sensazione è che - dopo il 3-1 al Maccabi - si sia quasi all'ippodromo, esattamente alla prima curva, quella in cui tanti rischiano di cadere e per qualche miracolo divino o fisico restano in piedi. Bene: la Juventus resta in piedi. Anzi, inizia a guardare anche altrove, consapevole di avere ora due avversari sulla strada verso gli ottavi e non solo il Benfica, la squadra della "finale" pronosticata da Allegri.Ci penseranno, prima o poi. Intanto c'è da godersi una serata importante, la doppietta di Rabiot, lo stop al digiuno europeo di Vlahovic, i tre assist di Di Maria. Quest'intero mattoncino arrivato non senza patemi, ma comunque con serena gestione dell'imprevisto. Le grandi rimonte nascono anche da grandi paure: stasera i bianconeri ce l'hanno messa tutta per sconfiggere vecchi fantasmi. E sono stati premiati.