Serata delicata, cruciale, per i destini Champions della. La squadra discende in campo alle 21 per sfidare il, cancellare le ultime due sconfitte in campo europeo e provare ad alimentare le speranze di una qualificazione agli ottavi. Serata elettrica. Atmosfera delle grandi notti e noi proviamo a farvela respirare con le immagini del pre-partita, da dentro e intorno l'Allianz Stadium.