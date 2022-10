Era una gara da non sbagliare, e lanon ha fallito. 3-1 il risultato finale del match contro il, arbitrato dallo svizzero Sandro, coadiuvato dagli assistenti De Almeida e Zogaj. Quarto uomo Alan Bieri, con il tedesco Fritz al VAR e San all'AVAR. Una partita complessivamente tranquilla dal punto di vista degli episodi da moviola, con un gol annullato a Dusanper un fuorigioco... di testa.90' + 4 - Finisce qui! La Juve batte il Maccabi Haifa per 3 a 182' - GOL JUVE! Ancora a segno Rabiot, ancora su assist di Di Maria. Questa volta non ci sono dubbi, è tutto regolare80' - Ammonito Alex Sandro, colpevole di aver atterrato un avversario75' - Gol del Maccabi, è tutto regolare64' - GOL ANNULLATO ALLA JUVE! A segno Vlahovic su assist di Di Maria, per l'arbitro e il Var è fuorigioco. Resta qualche dubbio, ma pare che il serbo fosse avanti con la testa52' - Giallo per Tchibota, autore di una trattenuta fallosa ai danni di un avversario50' - RADDOPPIO JUVE! Nessun dubbio neanche sul gol di Vlahovic, ancora su assist di Di Maria46' - Si riparte!45' + 1 - Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi36' - GOL JUVE! Regolarissimo il gol di Rabiot su assist di Di Maria15' - Rapido check per un possibile tocco di mano di McKennie in barriera. Non c'è niente, si prosegue1' - Al via il match!