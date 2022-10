Questa sera la Juve affronterà il primo dei due impegni di Champions contro il Maccabi, in quello che sarò il terzo incrocio tra le due squadre in tutta la loro storia. I precedenti risalgono infatti alla stagione 2009, con la Vecchia Signora che si impose per 1-0 sia a Torino che in Israele, con le reti rispettivamente di Chiellini e Camoranesi.