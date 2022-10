Mezzo Maccabi Haifa a rischio digiuno. Perché? Lo Yom Kippur è iniziato: si tratta di un giorno di digiuno fino all’imbrunire di oggi, che farà anche l'allenatore e che rischia di tenere fuori i migliori della squadra di Bakhar. Giocatori e non solo, perché lo Yom Kippur ha fatto saltare anche il tradizionale pranzo Uefa tra società: per rispetto, infatti, si è deciso di non sedersi a tavola insieme.