Gol di Adrien? E invece no, a segnare è stato... Mattia! Simpatico episodio quello successo all'Allianz Stadium dopo la seconda rete del centrocampista francese: sui maxi schermi, invece del suo nome, è infatti comparso quello del portiere, quest'oggi in panchina nella sfida tra. Naturalmente l'accaduto non è sfuggito ai tifosi, sia quelli presenti a Torino che quelli "riuniti" sui social, che sulle bacheche virtuali hanno ironizzato sull'eccezionalità di assistere a due gol di Rabiot nella stessa partita, e dunque sulla confusione creatasi anche tra i tecnici dello Stadium. Qui sotto un video diventato virale sui social.