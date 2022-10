Massimilianoparla in conferenza stampa alla vigilia di"Sicuramente ci sarà qualche cambiamento, dei tre rientranti dovrò valutare chi far giocare. In questo momento abbiamo partite ravvicinate, sono rientrati quasi tutti e posso ruotarli all'interno della partita ed è importante"."Devo decidere la formazione, qualcuno starà fuori dei difensori, devo valutare. Non è se a 3 o a 4, l'importante è che la Juve migliori la prestazione di sabato in difesa e in attacco, nella gestione dei momenti della partita. Domenica abbiamo avuto 5 minuti in cui abbiamo spaccato la partita, eravamo lunghi e c'è da migliorare. Serve dare seguito alla prestazione"."Visto che abbiamo 0 punti, bisogna vincere, non serve avere ansia, le partite sono lunghe, non dobbiamo strafare come fatto con il Bologna. Non è che con una partita risolviamo problemi, facendo rincorse. Bisogna ripartire da una vittoria e speriamo sia domani sera"."Nei momenti di difficoltà, e i ragazzi sono stati bravi, va fatta una partita normale, mettersi al servizio della squadra. A nessuno è stato chiesto di vincere la partita da solo, le partite si evolvono, bisogna spingere quando si deve, rallentare quando si deve. Bisogna continuare. Fretta e ansia ti portano a sbagliare"."Leggero affaticamento, domani sarà a disposizione, verrà in panchina, sperando di non doverlo usare"."Non cambierà nulla, il Maccabi ha una rosa importante. Hanno giocato bene a Lisbona con il Benfica, facendo una partita molto buona, in casa col Paris erano 1-1 fino al settantesimo, pressano e non sarà facile. Bisogna fare una prestazione di ottimo livello, di squadre, sapendo che durante la partita avremo situazioni favorevoli, ma non sarà semplice. Serve grande rispetto del Maccabi"."Partiva da destra, s'infilava, si scambiava con Danilo sulla fascia. Domani vedremo, non so se giocherà, dipende dalle scelte che farò a metà campo"."Sempre agli ottavi? Vero, sempre qualificato. Mai partito così male in Champions, ma in casa con l'Olympiacos stavamo rischiando. Finché la matematica non ci condanna ci proveremo"."Sta molto meglio, si è allenato anche di più rispetto agli altri giorni post Sassuolo. Poi ha saltato un po' di allenamenti, non era in condizione e quindi si allenava poco perdendo la condizione che aveva trovato durante la preparazione. La gamba sta molto meglio, credo che domani farà un'ottima partita""Non è questione di seconda punta. Se giocherà Di Maria magari giocheremo con modulo diverso, in campo con caratteristiche diverse. Già domenica sera abbiamo tirato di più in porta, indipendentemente da Milik o Vlahovic"."Quando lo rivediamo? Importante è che tutto vada come deve andare. Sono contento per Federico, rientra dopo 9 mesi e tira un sospiro di sollievo. Allenarsi da solo è dura e faticoso. Lo valuteremo giorno dopo giorno, gli organizzeremo un'amichevole, sarà il test per rientrare definitivamente a disposizione con la squadra"."Paredes e Di Maria? Sono d'esperienza, aiuteranno sicuramente. Ho fatto la battuta sulla non abitudine a vincere, ma giocare come abbiamo fatto, senza fretta e senza ansia, ha fatto sì che la partita si svolgesse in quel modo lì. Magari altre volte con fretta e ansia abbiamo provato a fare tutto di fretta. Ci sono momenti in cui tutto va fatto scivolare, stando nella partita. A volte siamo usciti dalla partita ed è un problema"."Nel calcio non si sa mai, se il Paris perde con il Benfica non si sa mai. Inutile pensare al Benfica, se non battiamo il Maccabi andata e ritorno. Pensiamo a domani, poi campionato e Champions. Una cosa è uguale per tutte e due: serve fare risultato. Domani è la partita più importante della Champions, abbiamo zero punto"."Non si sa se è la più importante, magari è tra 1 mese o 6 mesi. Domani è la più importante del momento, la più importante è sempre quella più vicina".."Volevo fare un grande saluto, un grande abbraccio, anni meravigliosi. Dispiace quando smettono questi grandi giocatori, era un piacere vederlo giocare e faccio un grosso in bocca al lupo per la seconda vita. Il calciatore nasce due volte: direi grazie per gli amanti dei gesti tecnici, ha deliziato i campi di calcio".