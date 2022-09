Dal sito ufficiale della Juve:La qualificazione bianconera agli Ottavi dipasserà inevitabilmente dalla sfida con il. A Torino si gioca ilalle 21:00. L'Allianz Stadium vi aspetta e oggi è partita la vendita libera per l'accesso allo Stadium.: Dalle ore 10:00 del 09/09 alle ore 15:59 del 13/09/2022.: Dalle ore 16:00 del 13/09 alle ore 9:59 del 15/09/2022.: Dalle ore 10:00 del15/09 alle ore 9:59 del 16/09/2022: Dalle ore 10:00 del 16/09/2022 - Si ricorda il divieto di acquisto dei tagliandi ai tifosi di nazionalità della squadra Ospite, ad eccezione di Juventus Members e dei possessori di Juventus Card i quali dovranno caricare il titolo sulla tessera. Qualora si riscontrasse un acquisto da parte di un cittadino proveniente dalla nazione della squadra Ospite che non è né Juventus Member né possessore di Juventus Card, il biglietto verrà annullato e non consentirà l’accesso al match.