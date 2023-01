Negli ultimi giorni in casa Juve è circolato prepotentemente il nome di Mac Allister, emerso brillanetemente nel Mondiale in Qatar. Se in un primo momento il suo approdo a Torino sembrava imminente, tutto l'entusiasmo è stato frenato nelle ultime ore. Anche i bookmakers sono dello stesso avviso, perchè stando alle quote Stanleybet la possibilità del suo trasferimento all'ombra della Mole è data al 15% delle possibilità.