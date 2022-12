Come racconta Gazzetta, in estate, la Juve rischia di perdere Rabiot, motivo per cui l’arrivo di un eventuale sostituto all’altezza è già stato programmato. E il nome di Mac Allister è balzato in cima a una lista in cui c’è da tempo anche il laziale Sergej. Trattare con il Brighton, va detto, non sarà così più facile che con Claudio Lotito. I Seagulls hanno venduto Cucurella al Chelsea a peso d’oro, stanno andando bene in Premier con Roberto De Zerbi in panchina (settimi in classifica) e hanno tutto l’interesse a scatenare un’asta intorno al centrocampista argentino, specie dopo un Mondiale da autentico protagonista. Ma al momento non sono ancora arrivate offerte per Mac Allister: solo semplici interessamenti, come quello dell’Atletico Madrid. Dal canto suo, la Juve è già forte del gradimento del giocatore. Cosa non da poco.