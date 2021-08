Come ribadito ieri sera ne L'Osservatorio Romano da Nicola Balice, che si occupa di Juventus per Calciomercato.com, Cristiano Ronaldo, se resta in bianconero per farsi l'ultimo anno di contratto, ci resta suo malgrado. Il superagente Jorge Mendes, infatti, continua a tenere contatti con altri club per capire se può trovare una nuova sistemazione al fuoriclasse portoghese. Con uno in particolare: il Paris Saint-Germain. Solo che, finché non si sblocca la situazione, il PSG i soldi per prendere CR7 non li spende. Col risultato di avvicinare Ronaldo alla permanenza alla Juve ogni giorno che passa.

COSA SI DEVE SBLOCCARE - La situazione è sempre quella: se il PSG cede Kylian Mbappé al Real Madrid, allora poi può procedere all'acquisto di Ronaldo dalla Juve. I dialoghi parigino-madrileni ci sono, e se nelle prossime settimane si tramuteranno in un'operazione concreta di trasferimento di Mbappé al Real, allora ecco che lo scenario s'infiammerebbe all'improvviso e Max Allegri potrebbe davvero trovarsi a inizio campionato a dover costruire una squadra senza Cristiano.

MAURO SULLO SFONDO - E in tutto questo, Mauro Icardi per molto tempo è stato nei taccuini della Juve in caso di cessione di Ronaldo in Francia, ma con l'arrivo imminente di Kaio Jorge a Torino sarà tutto da vedere. Il centravanti argentino sta vivendo un inizio stagione non facile al PSG.