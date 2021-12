La Juventus segna poco, davvero poco per una squadra che vorrebbe sempre ambire ai piazzamenti di maggior prestigio in Serie A.nel girone d'andata, il numero più basso tra le prime 9 squadre in classifica. Ma come fa notare la Gazzetta dello Sport, gli uomini di Allegri al tiro di vanno molto spesso:juventini finora in campionato, solo Inter (127), Sassuolo e Napoli con 98 hanno fatto meglio. Il problema della Juve, dunque, è essenzialmente quello di non riuscire a convertire le palle gol... in gol!