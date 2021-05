Quanto spende per gli stipendi la Serie A? Tanto, soprattutto in tempi di crisi da pandemia. Anche se rispetto all'anno scorso il monte ingaggi complessivo del campionato italiano è leggermente diminuito, continua a essere davvero alto: il totale lordo degli stipendi di A continua a stazionare oltre il miliardo di euro. Per la precisione, 1 miliardo e 288 milioni. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, che stila anche la top 11 degli stipendi netti: un 3-4-3 molto fantacalcistico, dove ben 7 giocatori su 11 sono della Juventus!



Qui di seguito la "formazione" con lo stipendio netto a stagione di ciascun giocatore: